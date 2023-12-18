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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وصول 74 ألف تابلت لتعليم القاهرة استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات

تسلمت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة منذ قليل، أجهزة تابلت أولى ثانوي استعدادا لتوزيعها على الطلاب في المدارس.

 

حيث صرح أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بأن المديرية تسلمت ما يقرب من( ٧٤٠٠٠) ألف تابلت يتم تسليمها للطلاب استناداً للإجراءات المتبعة.

 

كما أشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، إلى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بتفعيل أجهزة التابلت قبل تسليمه إلى الطلاب وذلك تيسيراً عليهم ، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

جدير بالذكر أن حالة من  الجدل أثيرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة في ظل تأخر تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، حيث تساءل الجميع هل تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا أم إلكترونيا ؟

 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة حدوث مشكلة تقنية أثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية في أي مادة ، يتم اداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد في الجدول.

أما عن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين في مدارس غير متصلة بالانترنت او الطلبة الذين لم يتسلموا التابلت في مدارس بها شبكة انترنت ، وكذلك طلبة المنازل ، فقد تقرر أن يؤدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا في جميع المواد.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لطلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد اقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

وأعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات ، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة مواعيد جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، مؤكدةً أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ ، بينما يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات
وصول التابلت للمديريات

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