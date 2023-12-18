حزب التجمع: انتخابات 2024 شهدت زيادة بنسبة 150% في عدد المشاركين..فيديو

تحدث عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، عن نسبة الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال “قنديل”، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، "المشهد الانتخابي كان مستقرا ومستداما على مدار 3 أيام".

وأضاف "المتوسط العام للإقبال على لجان الاقتراع كان في حدود 100 ناخب كل ساعة"، لافتا إلى أن "عدد المشاركين في الانتخابات المصرية 2024 أزيد بنسبة 150% من إجمالي عدد الناخبين المصريين الذين صوتوا في انتخابات 2005 وانتخابات 2012 مجتمعتين".

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع، "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ربما تصعب على أي عملية انتخابية قادمة معيار القياس لمدى الإقبال والشعبية".

