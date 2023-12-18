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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية: نتائج الانتخابات الرئاسية تعكس وقوف الغالبية العظمى وراء قيادتهم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تتقدم مكتبة الإسكندرية بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد ثقة المصريين به رئيسًا للجمهورية لفترة ولاية جديدة، عقب فوزه عن جدارة واستحقاق في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وشهد العالم بحياديتها ونزاهتها، وذلك لقيادة مصر وشعبها في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق كل ما يصبو إليه الإنسان المصري من كرامة ورفعة.

محافظ الإسكندرية يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

وقال الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة "أنني أتوجه بالتهنئة باسمي واسم العاملين في مكتبة الإسكندرية الذين هم جزء من الشعب المصري، الذي أودع ثقته في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة، في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن، وأكد على أن المكتبة والعاملين بها سوف يبذلون تحت قيادته كل الجهد لكي يساهموا في بناء المستقبل والوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة".

وقال الدكتور أحمد زايد أنه ورغم الحشود غير المسبوقة من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لم تشهد أية خروقات أمنية أو تجاوزات من أي نوع، وهو ما يعكس وقوف الغالبية العظمى من المصريين واصطفافهم وراء قيادتهم، ممثلة في الرئيس السيسي، إدراكًا منهم للمخاطر الجمة والتحديات التي تواجه مصر، والتي يتصدى لها الرئيس السيسي بحكمته المعهودة، مشيرًا الى أن نتائج الانتخابات غير المسبوقة، كانت بمثابة تصويت من المصريين يعكس تأييدهم المطلق لسياسة وموقف مصر من الحرب الغاشمة وغير الإنسانية على قطاع غزة.

وعبر الدكتور أحمد زايد عن تمنياته بأن يسدد الله خطى الرئيس في المرحلة القادمة ليكمل مشروعه، ويحقق حلم المصريين، بإتمام بناء أركان جمهورية جديدة تليق بمصر والمصريين.

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