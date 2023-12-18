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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف

تقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باسمه وباسم الشعب السكندري بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وتجديد ثقة أبناء مصر في الرئيس السيسي في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن، متمنيًا لسيادته كل التوفيق في خطة التنمية والتطوير والإصلاح.

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وقدم محافظ الإسكندرية أسمى معاني التقدير والاحترام وأصدق كلمات التحية والإعزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولى_عز وجل_أن يوفق الرئيس في فترته الرئاسية الجديدة، وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشعب المصري، وأن يحفظ مصر وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية التنمية والتطوير الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عبد الفتاح السيسي محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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