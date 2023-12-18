محافظ الإسكندرية يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باسمه وباسم الشعب السكندري بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وتجديد ثقة أبناء مصر في الرئيس السيسي في هذه المرحلة المهمة لقيادة الوطن، متمنيًا لسيادته كل التوفيق في خطة التنمية والتطوير والإصلاح.

وقدم محافظ الإسكندرية أسمى معاني التقدير والاحترام وأصدق كلمات التحية والإعزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولى_عز وجل_أن يوفق الرئيس في فترته الرئاسية الجديدة، وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشعب المصري، وأن يحفظ مصر وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة.