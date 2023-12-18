إسعاد يونس تنتهي من تصوير فيلم عصابة عظيمة

أعلنت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن انتهاء تصوير فيلم عصابة عظيمة، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها الشخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من آخر يوم تصوير فيلم عصابة عظيمة، وقالت في الفيديو: الحمد لله فركش عصابة عظيمة، وكتبت عبر إنستجرام: على خيرة الله.

فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

العمل يشارك في بطولته بجانب إسعاد يونس عدد كبير من الفنانين علي راسهم رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

جدير بالذكر أن فريدة سيف النصر، تشارك في بطولة فيلم فرقة الموت ، والمقرر عرضه خلال عام 2024 في السينمات المصرية .

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.