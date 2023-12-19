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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 : فرص جديدة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

اغدق الحب والاحترام على الشريك، سوف تنجح في تقديم أفضل النتائج في المكتب، ومع ذلك، سوف توجد مشاكل مالية بالإضافة إلى مشاكل صحية بسيطة

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

يمكنك أيضًا مفاجأة الحبيب بالهدايا، كن صبورًا في العلاقة وكن دائمًا مستمعًا جيدًا، أولئك الذين انفصلوا مؤخرًا سيرون شخصًا جديدًا يدخل حياتهم. أقترح اليوم لتلقي ردا إيجابيا، من الممكن أن تحمل الإناث المتزوجات.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تظهر مشكلات طبية بسيطة في الجزء الأول من اليوم، أولئك الذين يعانون من الربو أو مشاكل متعلقة بالتنفس سوف يحتاجون إلى رعاية طبية، يحتاج كبار السن الذين لديهم تاريخ من الاضطرابات المرتبطة بالكبد إلى استشارة الطبيب كلما شعروا بعدم الارتياح. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

 سيرى بعض مواليد برج العقرب فرصًا جديدة في شكل مهام إضافية، سيساعدك تعدد المهام على إنجاز الأدوار دون صعوبة كبيرة. سيشهد مواليد برج العقرب الذين يشغلون مناصب أدنى عبء عمل ضخم قد يسبب صدمة عقلية، ومع ذلك، من المهم التعامل معها بذكاء، أولئك الذين هم في فترة الإخطار سيحصلون على عرض جيد مع حزمة أفضل 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تتطلب حالة الطوارئ في المنزل أو الحالة الطبية المرتبطة بأخيك نفقات مالية، وسيواجه بعض رجال الأعمال أيضًا نقصًا في الأموال اليوم.

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