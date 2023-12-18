أول تعليق من جيش الاحتلال على فيديو للأسرى الإسرائيليين نشرته حماس

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، على نشر حركة “حماس” الفلسطينية مقطع فيديو لأسرى إسرائيليين يحمل رسالة للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الفيديو الذي يظهر فيه الأسري الإسرائيليون لدي حماس، حاييم بيري ويورام ميتسجر وعميرام كوبر: "أصدرت حماس شريط فيديو جديدا.. قلوبنا مع جميع المختطفين".

وخاطب هاجاري المختطفين الثلاثة بأسمائهم، وقال: "أتمنى أن تسمعوني، نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتكم بالسلامة.. بعض أفراد عائلاتكم موجودون بالفعل في المنزل، ولن نرتاح حتى تعودوا”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، رسالة من أسرى إسرائيليين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية ولعوائلهم، بعنوان: “لا تتركونا نشيخ”.