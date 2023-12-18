جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتـل قائدين من قواته في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل قائدين من قواته في المعارك شمالي غزة وجنوبها.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل النقيب يارين جاهالي، والنقيب (احتياط) نتانيل سيلبيرج في معارك بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل تخوض حرب بقاء، مشيرا إلي أن أعداءها حول العالم يراقبون الوضع.

وأضاف جالانت، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، أن "إسرائيل والولايات المتحدة لم يكن لديهما مثل هذه الأهداف المشتركة على الإطلاق. هذه الحرب ليست حربًا ضد مواطني غزة نحن نقاتل عدوا قاسيا يختبئ وراء مواطنيه".

وتابع: “بالمقارنة مع أعدائنا، نحن نعمل على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. ونحن نعمل أيضًا على إيصال المساعدات الإنسانية، ولكن في كل مرة نتحدث عن المشاكل الإنسانية، علينا أن نذكر المختطفين الـ 129 في غزة”.