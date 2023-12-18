عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: المساعدات الإنسانية تدخل قطاع غزة على استحياء

الأونروا
الأونروا

قال الناطق باسم وكالة الأونروا عندان أبو حسنة، اليوم الاثنين، إن المساعدات الإنسانية ما زالت تدخل قطاع غزة على استحياء، وفتح المعابر لا يعني حل المشكلة.

 

وأضاف الناطق باسم الأونروا في تصريحات صحفية، أن الوكالة تحتاج توفير أكبر قدر من المساعدات مع ضمان توصيلها إلى قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق، أعرب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، عن صدمته بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع ما يحدث في قطاع غزة، لافتًا إلى أن "هذه لحظة فاصلة لنا جميعًا ولإنسانيتنا المشتركة".

وأضاف لازاريني أنه يجب على العالم أن يعيد النظر في رؤيته للقيم الإنسانية، مؤكدًا أن أي إنسان سوي يجب أن يغضب بسبب ما يحدث في غزة.

ولفت المفوض الأممي إلى أن تجريد بعض البشر من إنسانيتهم وعدم التعاطف معهم أو معاملتهم بإنسانية، هو أمر صادم.

وأدان لازاريني، بشدة "حملات التشهير التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدمون المساعدات لهم".

لم أر شيئًا بهذا الحجم..الأونروا تصف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة

الاونروا المساعدات الانسانية قطاع غزة غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

بعد طلاقهما.. إنجي علاء تكشف مصير مسلسلها مع يوسف الشريف

موضوعات متعلقة

لم أر شيئًا بهذا الحجم..الأونروا تصف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة

ترشيحاتنا

غضب شعبي عالمي يدفع حلفاء الاحتلال لرفض جرائمه

الأهلي في المونديال| ماذا قال كولر قبل لحظات من مواجهة فلومينينسي

النيابة الإدارية مهنئة الرئيس السيسي: تعبير عن إرادة الشعب الحرة

السفيرة الأمريكية: سنعمل بثبات مع الرئيس السيسي لتحقيق السلام العادل

وصول 74 ألف تابلت لتعليم القاهرة استعدادا لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتـل قائدين من قواته في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

سعره خيالي.. حذاء أسماء أبو اليزيد بزفافها يثير ضجة على السوشيال ميديا

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ