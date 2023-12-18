الأونروا: المساعدات الإنسانية تدخل قطاع غزة على استحياء

قال الناطق باسم وكالة الأونروا عندان أبو حسنة، اليوم الاثنين، إن المساعدات الإنسانية ما زالت تدخل قطاع غزة على استحياء، وفتح المعابر لا يعني حل المشكلة.

وأضاف الناطق باسم الأونروا في تصريحات صحفية، أن الوكالة تحتاج توفير أكبر قدر من المساعدات مع ضمان توصيلها إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعرب مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، عن صدمته بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع ما يحدث في قطاع غزة، لافتًا إلى أن "هذه لحظة فاصلة لنا جميعًا ولإنسانيتنا المشتركة".

وأضاف لازاريني أنه يجب على العالم أن يعيد النظر في رؤيته للقيم الإنسانية، مؤكدًا أن أي إنسان سوي يجب أن يغضب بسبب ما يحدث في غزة.

ولفت المفوض الأممي إلى أن تجريد بعض البشر من إنسانيتهم وعدم التعاطف معهم أو معاملتهم بإنسانية، هو أمر صادم.

وأدان لازاريني، بشدة "حملات التشهير التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدمون المساعدات لهم".