عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الدولار والتضخم والأسعار.. 3 منغصات تبحث عن علاج في الفترة الرئاسية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القرار رقم 39 لسنة 2023، بـ إعلان نتيجة انتخابات رئيس جمهورية مصر العربية والتي أجريت أيام 1 و2 و3 ديسمبر في الخارج، وأيام 10و11 و12 في الداخل.

و أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ الانتخابات الرئاسية 2024 بإجمالي أصوات 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتا بنسبة 89.6%، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته البالغة لمشهد اصطفاف المصريين وانخراطهم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل والخارج على حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته، مؤكدا أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة للأمة، عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، إن ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب يدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات، يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها.. بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسـطينية بشكل عـام، وكأن اصطفاف المصريين، كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، في مشهد حضاري راق تضافرت فيه جهود الدولة - حكومة وشعبا - ليخرج بهذا المظهر المشرف، والذى لم يشهد أية تجاوزات أو خروقات أمنية، على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة.

وجاء نص كلمة الرئيس كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم.. وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم.. وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة.. لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته ويؤكد على أن إرادة المصريين.. نافذة بصوت كل مصري ومصرية".

وأضاف: "ذلك المشهد الذى تابعته عن كثب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين.. الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق، والذى تواجه فيه الدولة.. حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية.. والتي تستدعى استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها.. بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص.. وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، في مشهد حضاري راق تضافرت فيه جهود الدولة - حكومة وشعبا - ليخرج بهذا المظهر المشرف.. والذى لم يشهد أية تجاوزات أو خروقات أمنية.. على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة".

تابع: أبناء مصر وبناتها، أقول لكم بالصدق المعهود بيننا: إنني أدرك يقينا.. حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها كما أؤكد إدراكي.. بأن البطل في مواجهة هذه التحديات..

ويترقب المصريون الفترة الرئاسية المقبلة بعد إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية وهم يمنون النفس بحدوث انفراجة اقتصادية تحد من الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم وتساهم في زيادة النقد الأجنبي (الدولار) وتحسن وضع الجنيه المصري، "نقص العملة الصعبة أثر بشكل سلبي على كثير من أصحاب الصناعات التي يتم استيراد المواد الخام لها من الخارج".

ويمنى المصريون النفس بأن يختار رئيس البلاد القادم حكومة اقتصادية تستطيع أن تطرح حلولا لمشاكل الدولة (الغالبية منها مستوردة نتيجة الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي يعيشها العالم)، ويمكنها التعامل مع حالة الانفتاح التي تعيشها مصر حاليا وانغماسها في أكثر من تكتل اقتصادي إقليمي وعالمي.

ويتفاءل عدد من المحللين بشأن الوضع الاقتصادي في مصر خاصة بعد إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن الربع الأول من العام القادم قد يشهد انفراجة اقتصادية، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير.

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

هذا بجانب الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، وجميعها ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل.

وتظل مجموعة من العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد، سواء داخلية في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الخارجية المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي، وغيرها من الأمور.

وقال الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، إن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الانتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الديب - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه توجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام في البورصة.

txt

المؤسسات الدينية تهنئ السيسي بعد الفوز في الانتخابات.. شيخ الأزهر: ندعو الله أن يوفقه لتحقيق آمال المصريين.. ووزير الأوقاف: الشعب قال نعم للقائد البطل

txt

هيئة الدواء المصرية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 منذ انطلاقها وحتى الآن تتطلب من الخبراء والباحثين والمتخصصين أن يتوقفوا أمامها، فهي حاصل جمع نضج حقيقي ومنسوب إدراك يرتفع لدى المصريين في التعامل مع  حاصل جمع التجارب للعملية الانتخابية.

وأضاف «الكشكي»، أنه يعتبر التسع سنوات الماضية، وما شهدته من تفاصيل وديعة في بنوك المستقبل، يصرفها المواطنون في الست سنوات المقبلة، نظرا لأن استمرار أن تكون مصر ثابتة وراسخة وقوية معجزة في ظل تحديات تزداد.

وأشار إلى أن مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس السيسي، صادقة فاقتنع بها الشارع، ونتائجها تضمنت 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهي تعددية حزبية سياسية في الانتخابات الرئاسية.

ولفت أن الحوار الوطني يعتبر طلة خاصة لمستقبل الحياة السياسية في مصر، فلم تكن هناك خطوط حمراء، ووجدت الأحزاب ملاذاً آمناً يحقق حلمها، ومن ثم حدث السباق الذي يتزامن مع الطموح الحزبي، والمسألة أصبحت بجدية، حيث سمح الحوار الوطني لكل الأطياف والألوان السياسية للمشاركة، وهذا أفضى لاتساع الأمل.

لهيئة الوطنية للانتخابات عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصريون مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

مش مشفرة| 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. اضبط ترددها الآن

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

75 دقيقة.. فلومينينسي يتقدم على الأهلي بكأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

ملفات على أجندة الرئاسة وفرحة عارمة بالشوارع.. ماذا حدث بعد إعلان الفائز بالانتخابات؟

خسائر فادحة للنفط.. ماذا حدث للذهب الأسود وإلى أين وصل سعر البرميل

حكاية 13 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة.. ماذا قال وزير المالية عنها؟

حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن المصريين.. مفاجأة كبرى بعد إعلان الفائز بالرئاسة

فرمان حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر.. ماذا قرر رئيس الوزراء؟

توفر ملايين الدولارات ومصر تحتل ثالث العالم بها.. ماذا تعرف عن التعهيد

تقرير ائتلاف نزاهة النهائي.. الانتخابات الرئاسية 2024 مثالية بشهادة كل المتنافسين

ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات وهذه الجهات المستثناة.. بيان مهم من الحكومة

ترشيحاتنا

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

فرانس برس: إرجاء تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن وقف الحرب بغزة

أبو مازن مهنئا الرئيس السيسي: أتمنى لمصر مزيدا من التقدم والازدهار

سوريا.. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

أستاذ فقه: يجوز للمرأة كشف شعرها أمام محارمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

طارق حامد يربك حسابات فيتوريا.. البرتغالي يستقر على قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ