بوتين يرد علي الحزمة الجديدة من عقوبات الغرب بإجراء انتقامي

مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، المرسوم الخاص بإجراءات الاستجابة لسقف أسعار النفط الروسي حتى 30 يونيو 2024، وفقا لمرسوم رئاسي.

وجاء في نص المرسوم: “أدخل في مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 27 ديسمبر 2022 رقم 961 بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بتحديد بعض الدول الأجنبية الحد الأقصى لسعر النفط الروسي والمنتجات النفطية.. تعديل، بالاستعاضة في الفقرة 9 عن عبارة "حتى 31 ديسمبر 2023 ضمناً" بعبارة حتى 30 يونيو 2024".

وفي وقت سابق من اليوم، وافق الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، إن “المجلس اعتمد اليوم الحزمة الثانية عشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية”.

وفرض الاتحاد الأوروبي، حظرا جديدا على استيراد غاز البترول المسال ضمن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا.