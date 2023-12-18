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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد ترد على وزير الدفاع الأمريكي ومزاعمه حول حق الاحتلال الدفاع عن نفسه

أوستن في ضيافة نظيره
أوستن في ضيافة نظيره الصهيوني

قالت حركة الجهاد الفلسطينية ردًا منها على كلام وزير الدفاع الأمريكي حول حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه، إنه مرفوض، وفق ما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية.

وذكرت الجهاد أن مزاعم أوستن بأن الاحتلال يخوض حرب دفاع عن النفس تأكيد على تواطؤ واشنطن وإدارتها لآلة الاحتلال العسكرية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه حث إسرائيل على حماية المدنيين في غزة وجعل الحرب هناك أكثر "جراحية".

وأكد أوستن، الذي تحدث بعد اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي في تل أبيب، دعم الولايات المتحدة للهجوم ضد حماس.

وقال إن واشنطن ستقدم المزيد من الأسلحة والمركبات والذخائر لإسرائيل.

ويظل المسؤولون الأمريكيون ثابتين في دعمهم لإسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.

حركة الجهاد الفلسطينية وزير الدفاع الامريكي أوستن لويد أوستن

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