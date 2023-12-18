أضعنا نصف دستة.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هزيمة الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم فايق على هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الفرصة في قبل نهائي كأس العالم للأندية لازم تحترمها، لكنك أضعت نص دستة فرص وليس فرصة واحدة.

‏وأضاف :" من وجهة نظري كانت فرصة ذهبية انك توصل للنهائي وتستمتع بمستوى كرة أفضل.. قدر الله وما شاء فعل ".

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.