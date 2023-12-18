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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زبدة الفول السوداني| فوائد عظيمة للأطفال الرضع.. حافظوا على تناولها

زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني مصدرًا غنيا بالبروتينات والألياف الغذائية للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم صحة ونمو الأطفال، وتعد من أنواع الدهون الصحية ذات الفوائد والقيمة الغذائية العالية، بما في ذلك فيتامين ب 1، وفيتامين ب 3، وفيتامين ب 6، وفيتامين هـ، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والزنك، والكالسيوم والفسفور.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الشخصية، إن بعض الحلوى يمكن إطعامها لطفلك وتكون مغذية ومفيدة جدا لهم، مثل زبدة الفول السوداني، وهي مصدر غنيّ بالبروتين المهم لنموّ الجسم، حيث يكون الطفل في مرحلة النموّ بحاجة للبروتين لبناء الجسم، غير الفيتامينات والمعادن الموجوده فيه  متحرميش أطفالك من الحلوى وأكليهم اللي يفيدهم.


 فوائد زبدة الفول السوداني للرضع:

تعزيز الجسم بالمزيد من الطاقة.

منح الجسم الشعور بالشبع والامتلاء.

تقوية العظام والأسنان.

الحفاظ على وظيفة القلب والشرايين.

تقوية الجهاز المناعي.

علاج الإمساك.

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زبدة الفول السوداني تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وكثير من المشكلات الصحية المزمنة

الحرص على تناول زبدة الفول السوداني  لاحتوائها على مصدر كبير لإمداد الجسم بالطاقة،

كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية مثل النياسين.  غنية بالألياف والبروتين والمنجنيز.

قد تكون مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب.  

تسهم في زيادة وزن الرضع بشكل صحي مع سعرات حرارة أقل.

تساعد على  تقليل الحساسية الغذائية تجاه الفول السوداني والمكسرات في المستقبل.  

تعزيز مناعة جسم الرضيع لمكافحة الإصابة بكثير من الأمراض.

الحرص على تناول ملعقتين فقط من زبدة الفول السوداني كوجبة خفيفة يوفر لطفلك الجرعة اللازمة من البروتين، ما يساعد على تعزيز مرحلة نموه .

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