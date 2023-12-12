طبيب يحذر من اخطاء تقع فيها الزوجات خلال الرضاعة بسنة أولي أمومة

حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة الامهات من عادات خاطئة تفعلها جميع الامهات خاصة حديثات الانجاب او ما يعرفون بإسم سنة اولي زواج.

وقال الدكتور محمد شبيب عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك “ سؤال يتكرر لي كثيرا من الامهات وهو يا دكتور انا بغسل الثدي علي طول قبل كل مرة أرضع فيها طفلي..اؤكد ان هذه المعلومة خاطئة تماما”.

وأوضح ان هناك مجموعة من الغدد الخاصة توجد حول الثدي تقوم بفرز مواد زيتية وظيفتها تسهيل احتكاك فم البيبي بثدي الام وبالتالي تقلل من الالتهابات وتشقق الحلمة.



واضاف ان غسل الثدي يزيل هذه المواد الزيتية ويسبب التهاب الثدي، كما ان هذه الغدد تفرز رائحة مميزة لثدي الام تجعل الطفل يتعرف عليها ويبدأ رضاعة فإذا وضعت الام " برفان " وروائح نفاذة تجعل الطفل لا يتعرف علي ثدي الام واوقات كثيرة يرفض الرضاعه الطبيعية.

واشار إلى ان هناك امهات اخرين يقولون : يادكتور انا عندي شويه برد وحوقف رضاعة طبيعية علشان البيبي ميجيلوش برد منى.. هذه المعلومة خطأ تماما لانه بالعكس لبن الام ينتقل فيه الأجسام المضادة التي تكونت لدي الام أثناء نزلة البرد و نزلات البرد تنتقل بس عن طريق التنفس ف لابد من وضع كمامة علي الانف أثناء الرضاعة.