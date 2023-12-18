فلومينيسي ليس فريقا جيدا.. تعليق مثير من فرج عامر على هزيمة الأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي هزيمة الأهلي اليوم أمام فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الاهلي خسر ليس لان فلومينسي فريق جيد ولكن الأهلي خسر لأنه بدأ المباراة واثقا من الفوز.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.