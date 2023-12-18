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رئيس الوفد الأسبق: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

محمود أباظة، رئيس
محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق

علق محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ66.8%  من اجمالي من لهم حق التصويت، قائلاً: "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة في مصر ونادرة في العالم" ، مشيرًا إلى ان الشعب المصري قديم وحكيم ، ويتحرك في الوقت المناسب.

وتابع "أباظة"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الظروف الإقليمية والدولية أشعرت الشعب المصري بالخطر،  ولذلك تحرك الشعب لمصري بكثافة  نحو المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية لم تكن تحتوي على ظروف موضوعية تؤدي إلى وجود انتخابات تنافسية في ظل وجود رئيس استطاع أن يخرج مصر من الكبوة التي كانت تعيشها، ومن ثم العمل على إعادة بناء مصر الحديثة، وتحقيق الكثير من الانجازات .

أضاف أن العالم لم يعيش حالة عدم يقين بصورة مماثلة لما هو موجود الآن، مشيرًا إلى أن  الشعب المصري  لديه حكمة متراكمة ومتوارثة ،  ويدرك بأنه لا يجب تغيير القبطان وسط العواصف. 

ولفت إلى أن الأحزاب من الضروري أن تستعد للانتخابات البرلمان،  وهذا الامر يكون من خلال التنوع في طرح الأفكار، وهذا التنوع يجب أن يكون مستند إلى أعمال حقيقية، مشيرًا  إلى أن النظام السياسي المصري رئاسي برلمان تنقسم فيه السطلة لقسمين، من خلال انتخاب الرئيس السيسي بصورة مباشرة ،  والقسم الثاني من خلال حصول رئيس الحكومة على أغلبية البرلمان. 

حزب الوفد الانتخابات الرئاسية الشعب المصري الانجازات الرئيس السيسي

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