الجيش الأردني يشن غارات جوية داخل الأراضي السورية

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، أن الجيش شن غارات جوية داخل الأراضي السورية على طول حدوده ضد مخابئ لمهربي المخدرات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، أن الجيش الأردني يخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخرًا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن "بعض الميليشيات والجماعات تقود حربًا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن، وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية"، بحسب تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتزامنت تصريحات مبيضين، مع إعلان الجيش الأردني على لسان مصدر عسكري، وقوع اشتباكات منذ الصباح بين "قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية".

وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" أن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي"، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

وأشار الناطق باسم الحكومة، في مقابلته مع CNN بالعربية، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت محاولات تسلل المهربين "كجماعات" تخوض اشتباكات مع قوات حرس الحدود ما يؤدي إلى وقوع خسائر، مؤكدًا عزم الأردن على "اجتثاث هذه الحرب ومقاومتها لأنها حرب عابرة وتستهدف بنية وقوى المجتمع الأردني".

وأعلن الجيش الأردني أن عشرات المتسللين من سوريا عبروا الحدود بمنصات إطلاق صواريخ، مشيرا إلى أنه تمكن من تدمير مركبة محملة بالمتفجرات.