حزب حماة وطن: الشعب المصري بطل الانتخابات الرئاسية

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن، إن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية عكست الحس الوطني الكبير الموجود لدى الشعب المصري، لافتَا إلى أن الشعب المصري هو بطل الانتخابات الرئاسية، فالإقبال على الانتخابات بهذه الصورة لم يحدث من قبل.



وتابع "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أنه عضو في البرلمان العربي الذي كان يراقب الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن النواب العرب الذين راقبوا الانتخابات كانوا في حالة ذهول من مشاركة الشعب المصري بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

قيادة الدولة

ولفت إلى أن المشوار المقبل ليس سهلاً، في ظل سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل الدولة المصرية إلى المستوى الذي يريده المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على درجة كبيرة من الوعي بملف الأمن القومي المصري، فهو يعلم مقومات الأمن القومي المصري، ولديه من الخبرة التي تؤهله لقيادة الدولة، خلاف قدرته على استكمال ما تحقق من إنجازات.