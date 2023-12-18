أبو شقة: السيسي يعمل على تأسيس دولة عصرية حديثة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الاقبال الغير مسبوق من المصريين على صناديق الانتخابات في الداخل والخارج ، وارتفاع نسبة المشاركة بصورة غير مسبوقة، وحصول الرئيس على أكثر من 89% من الأصوات ، دليل على إن إرادة المصريين هي الصخرة التي تتحطم عليها أي مؤامرات.



وتابع "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن حضارة المصريين تمتد لـ7 آلاف عام ، فإرادة المصريين هي من هزمت المغول، وعبرت وتحدت الهزيمة في 6 أكتوبر ، وهي من فرضت نفسها في 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على تأسيس دولة عصرية حديثة.



وأشار إلى أن هناك التفافًا شعبيًا على اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يقود سفينة مصر إلى بر الامان نحو ما يتطلع إليه المصريين جميعًا.

