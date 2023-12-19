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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصاً داخل مستشفى العودة

ارشيفي
ارشيفي

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مستشفى العودة الى ثكنة عسكرية.

وأشار الي ان قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصاً منهم 80 كادراً طبياً و40 مريضاً و120 نازحاً داخل المستشفى بلا ماء أو طعام أو دواء وتمنع الحركة بين الأقسام.

كما اعتقلت 6 من كوادر المستشفى بينهم مديره الدكتور أحمد مهنا بالإضافة لمريض ومرافق.

كانت وزارة الصحة بغزة أعلنت خروج مستشفى المعمداني بغزة عن الخدمة بعد اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق ان قوات الاحتلال اغلقت مستشفى المعمداني في غزة حيث اختحزت موظفيه ودمرت المدخل الرئيسي للمستشفى.

وأشارت وزارة الصحة في غزة الي إصابة صحفيين اثنين إثر استهداف مجاور لمركز جباليا  الطبي.

فيما استشهد 29 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في رفح جنوبي قطاع غزة

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