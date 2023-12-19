شاهد.. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بمخيم جباليا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة بالقرب من نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة.

جانب من المجزرة

فيما سقط عشرات الشهداء في مجزرة طالت منزلا مكونا من عدة طوابق لعائلة أبو عواد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

فيما أصيب الصحفيين إسلام بدر ومحمد أحمد ، بقصف قوات الاحتلال منطقة "بلوك 2" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مستشفى العودة الى ثكنة عسكرية.

وأشار الي أن قوات الاحتلال تحتجز أيضا 240 شخصاً منهم 80 كادراً طبياً و40 مريضاً و120 نازحاً داخل المستشفى بلا ماء أو طعام أو دواء وتمنع الحركة بين الأقسام،

كما اعتقلت 6 من كوادر المستشفى بينهم مديره الدكتور أحمد مهنا بالإضافة لمريض ومرافق.