الإسكان: احتفالية للانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بـ«داون تاون» العلمين الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنظيم احتفالية الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، وكذا تنظيم احتفالية ثانية لوضع حجر الأساس للبحيرة الصناعية "كريستال" بمشروع العلمين "داون تاون".

تم تنظيم الحفلين بحضور يانغ يي، القنصل العام للصين في مصر، وتشانغ ويتساي، ووانغ تشي، مسئولى شركة CSCEC الصينية، المنفذة للمشروعين، وعبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وأحمد عمران، والمهندس كمال بهجات، مسئولي الهيئة، وأحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة Income، وعمرو شتا، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وشريف سالم، شركة بينيكل، وعمرو عبد السلام، مدير المشروع بشركة دار الهندسة.

وَفي بداية الاحتفال الأول بالانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، أعرب القنصل العام للصين بمصر يانغ يي عن تهنئته بالنيابة عن سفارة الصين في مصر والقنصلية العامة بالإسكندرية، بمناسبة الانتهاء بنجاح من الهيكل الخرساني للمبنى D01، حيث تعتبر شركة CSCEC ممثلًا بارزًا للشركات الصينية في مصر، وقدمت مساهمات بارزة في الذكرى العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وعملية التعاون بين الصين ومصر.

وتمنى أن يستمر بناء هذا المشروع بالشكل الجيد، وسوف يروج المشروع لمدينة العلمين الجديدة في الخارج، ويحكي "القصة الصينية" جيدًا في المستقبل.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، في كلمته: "إنه لشرف عظيم أن أشارك في حفل الإنتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، وأن أشهد تحول المدينة الجديدة من الصحراء إلى أفضل المدن على ساحل البحر المتوسط".

وأعرب عن خالص امتنانه لجميع العاملين في مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وجميع الشركاء، والسفارة الصينية بمصر والقنصلية العامة الصينية في الإسكندرية، آملا أن تتمكن الصين ومصر من مواصلة السير على طريق التنمية والتعاون، جنبا إلى جنب، ومواصلة التعاون الوثيق مع الشركة ، وبناء مدينة العلمين الجديدة.

وقال تشانغ ويتساي، في كلمته، بالنيابة عن شركة CSCEC: "أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأطراف في الصين ومصر لدعمهم ومساعدتهم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وستتخذ الشركة في مصر هذا الحدث كنقطة لبداية جديدة، وستواصل بذل قصارى جهدها، والعمل معًا لضمان أن يحقق مشروع مدينة العلمين الجديدة أداءً مثاليًا، والمساهمة في تحقيق "رؤية مصر 2030"، وبناء المشروع ليصبح أحد أكبر المشاريع في العالم بين المدن الواقعة على طول ساحل البحر المتوسط".

وأضاف وانغ تشي: “بالنيابة عن مسئولي المشروع، أود أن أعرب عن امتناني وتهنئتي للشركاء الصينيين والمصريين على دعمهم القوي، ولجميع الموظفين الصينيين والمصريين على عملهم الشاق على مدار العامين الماضيين، واكتساب فريق المشروع ثقة مالكي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفي DAR في أداء العقود، وقدرات الإدارة الخاصة بشركة CSCEC، وأن إنتهاء الهيكل الرئيسي للمبنى السكني D01 ليس فقط نتيجة للتعاون الصادق وطويل الأمد بين أطراف متعددة، ولكنه أيضًا مصدر إلهام روحي كبير للموظفين الصينيين والمصريين”.

كما أعرب تشي، عن أمله في أن يواصل فريق المشروع متابعة الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وأعمال الديكورات بكل حماس ودقة، وخدمة جيدة، والمساهمة في بناء مدينة العلمين الجديدة في مصر.

وأشاد المهندس عمرو عبد السلام، في كلمته، بكفاءة الإدارة وجودة البناء لفريق مشروع قسم D01، متمنياً أن تستمر إدارة المشروع في اعتماد إجراءات صارمة لإدارة السلامة، وتسريع تقدم البناء، وتحقيق نتائج أكبر في المرحلة الجديدة.

وتقدم تسنغ هاو، المسئول عن قسم D01 لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، بالشكر لجميع الأطراف على دعمهم، فيما بعد، موضحا أن المشروع يتم تنفيذه بطريقة البناء الآمن بشكل عملي، وتعزيز تنفيذ الواجهات الخارجية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات بشكل كامل، لتحقيق الأداء المثالي في أسرع وقت ممكن.

وأكمل الضيوف من الصين ومصر بشكل مشترك، صب الخرسانة للمربع الأخير من المبنى السكني D01، والتقطوا صورة جماعية.

وفي الاحتفالية الثانية "حفل وضع حجر في الأساس لمشروع العلمين داون تاون لاجون"، قال المهندس عبد المطلب ممدوح، إن التمكن من مشاهدة معلمين رئيسيين لمشروع مدينة العلمين الجديدة في يوم واحد، يعد بمثابة تشجيع كبير لجميع الأطراف المشاركة في بناء المشروع، معربا عن إيمانه بأن مشروع "داون تاون لاجون"، قادر على تحقيق إنجاز سريع التقدم في البناء المستقبلي، والوفاء بالعقد على أكمل وجه.

من جانبه، تقدم القنصل العام للصين بمصر، يانغ يي، بالشكر لوزارة الإسكان المصرية، على اهتمامها ببناء مدينة العلمين الجديدة، والتعاون الصيني المصري، قائلا: "نحن على استعداد لمواصلة العمل مع شركائنا المصريين على غرار مبادرة "الحزام والطريق"، من أجل البناء والتعاون بين الصين ومصر، والمساعدة في تحقيق "رؤية مصر 2030" بنجاح".

وأضاف تشانغ ويتساي، أن مشروع اللاجون، سيكون مثالاً آخر للتعاون في سياق الذكرى العاشرة لمبادرة “الحزام والطريق”، كما يعد إنجازًا مهمًا لبناء مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق "رؤية الحكومة المصرية 2030"، نظرًا لكونها قادرة على رؤية الإنجاز الكبير في بناء مدينة العلمين الجديدة، وتصبح مشاركًا مباشرًا في خطة البناء الحديث في مصر، حيث إن شركة CSCEC EGYPT تشعر بعمق، بمهمتها الكبيرة، ومسئوليتها الثقيلة، وتأمل في بذل قصارى جهدها والعمل معًا مع جميع الأطراف.

وأعرب المهندس أحمد إبراهيم، عن تقديره للجودة والكفاءة التي أظهرتها CSCEC في بناء مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، متطلعا إلى أن يمثل مشروع اللاجون جهودًا متواصلة، ويحقق إنجازات جديدة مع التعاون الكامل بين جميع الأطراف لتحقيق أداء جديد عال ومثالي.

وفي نهاية الاحتفال الثاني، شارك جميع الضيوف من الصين ومصر بوضع حجر الأساس لمشروع داون تاون لاجون، والتقطوا صورة جماعية بعد الحفل.