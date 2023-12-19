الصفقة تقترب.. صحيفة عبرية تكشف عن إمكانية إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مهمين

تحت وقع الضغوط المتزايدة صارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترى أهمية إجراء صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مسؤولين أمريكيين ذكروا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صار يرى أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل أسرى وأن عودة المختطفين هدف أسمى.

نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إطلاق أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل أمر وارد.

وتحتجز المقاومة نحو 240 أسير خرج منهم نحو 50 في صفقات تبادل الأسرى السابقة بينما قتل عدد أخر في غارات الاحتلال الصهيوني الوحشية على غزة.