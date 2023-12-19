"العلاج الطبيعى"  بالدقهلية تجرى 33 ألف جلسة وتنظم 12 اجتماعاً فنياً

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت الجولات تفقد 25 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المطرية ,شربين , أجا فضلًا عن ميت غمر، ودكرنس.

فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الأسبوعيين الماضيين ، بلغ نحو 11757 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى نحو 33 ألف جلسة من بينها 3652 لمرضى الغسيل الكلوى .

كما أوضح عبد المنعم أن عدد جلسات الداخلى بلغ 1820جلسة و مايقارب 1362 جلسة أطفال من بينها 201 حالة بعناية الأطفال و143 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وعلى صعيد زيادة الخبرات المهنية و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية عقدت الادارة 12 اجتماعاً فنياً تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل إلى جانب أجا ؛ المنزلة ودكرنس .