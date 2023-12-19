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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته بجدة

صدى البلد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في جدة مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الفريق مرانه على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

 

وسيواصل الأهلي استعداده لمواجهة يوم الجمعة المقبل على ملعب «مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية»، والتي ستجمع بين الأهلي والفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

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