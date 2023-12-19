محافظ دمياط توجه برد الشيء لأصله وصيانة ومعالجة التموجات بالطرق

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية التي تنفذها مديرية الطرق ، بطريق ١٧ إسكان بالقطاع الواصل من مزلقان ميناء دمياط حتى طريق دمياط/ شربين، وذلك لرد الشئ لأصله وصيانة و معالجة التموجات و إصلاح مدخل الطريق الخرساني المؤدى لبوابة الصادر بميناء دمياط..

حيث كانت " الدكتورة منال عوض " قد وجهت تعليماتها إلى المديرية ، بإدراج الطريق ضمن خطة رد الشىء لأصله، نظرًا لحيوية الطريق الذى يشهد كثافة مرورية عالية كمحور مؤدى إلى مدينة رأس البر ، وخلال التفقد ، وجهت " المحافظ " بالالتزام المواصفات الفنية وتمهيد وتخطيط جانبى الطريق و الجزيرة الوسطى، والعمل وفقًا لخطة زمنية