خوفا من الحوثيين.. ولينيوس فيلهلمسن البحرية تعلق جميع رحلاتها في البحر الأحمر

أعادت شركة ولينيوس فيلهلمسن البحرية، اليوم الثلاثاء، توجيه جميع السفن المقرر أن تعبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وبحسب وكالة "رويترز" ، فإن شركة ولينيوس فيلهلمسن للشحن علقت جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأدان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اجتماع وزاري افتراضي، في وقت سابق من اليوم، حول الشحن البحري، هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية.

كما أكد وزير الدفاع الأميركي ضرورة وقف هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الأميركي: "يوجد طرق كثيرة لمساهمة الدول في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر".

وأفادت شركة أمبري للأمن البحري بأن هناك معلومات عن محاولة صعود اليوم لإحدى السفن على بعد 17 ميلا إلى الغرب من عدن باليمن.

وأعلنت شركة أمبري للأمن البحري البريطاني عن أنه تم الإبلاغ السفن بأن الهجوم فشل وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الاثنين، تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي في المنطقة.

وأضاف أوستن ، خلال زيارته إلى البحرين، إن هذه القوة البحرية ستتشكل من بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وإيطاليا، والبحرين، وهولندا، والنرويج، وسيشل، وإسبانيا".

وخلال زيارته إلى إسرائيل، الاثنين، قال أوستن إن الهجمات التي يشنها الحوثيون "متهورة وخطرة، وتنتهك القانون الدولي"، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بمشكلة تواجهها الولايات المتحدة فقط، بل بأزمة تتطلب "استجابة دولية".

وأضاف: "في البحر الأحمر، نقود تحالفاً بحرياً متعدد الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة".