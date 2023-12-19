هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

رغم خسارة الأهلي أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية، بهدفين نظيفين، إلا أن الشوط الأول شهد لقطة تحول في مسار المباراة كادت أن تمنح الأهلي تقدما مبكرا في اللقاء.

لقطة مثيرة للجدل



اعتراف برازيلي، هكذا نقلت شبكة "TERRA" حديث الجماهير بشأن ركلة الجزاء التي لم تُحتسب لصالح الأهلي، تحت عنوان "ركلة جزاء محتملة لم يتم تسجيلها ضد فلومينينسي.. أرياس كان في الخلف".

ولمتابعة المزيد حول عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام فلومنينسي .. تابع الفيديو جراف التالي: