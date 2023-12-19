مليونا شخص في غزة مهددون بخطر المجاعة والأوبئة| تفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن مستشفيات جنوب قطاع غزة عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية أمام الأعداد الكبيرة من الإصابات.

وأشار القدرة - بحسب وسائل إعلام فلسطينية - أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 10 من الكوادر الصحية في مستشفى العودة.

وذكر أيضا : 413 جريحًا فقط غادروا القطاع للعلاج في الخارج ما يمثل أقل من 1% من الإصابات

وتابع القدرة : مليون و800 ألف شخص في مراكز الإيواء مهددون بخطر المجاعة والأوبئة

وأكد ان الاحتلال يتحكم بدخول المساعدات الطبية ويستخدمها سلاحًا لقتل الجرحى في شمال قطاع غزة.