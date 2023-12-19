عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ألف حالة إشغال متنوع وتحرير 256 محضرًا و68 إنذارا بالإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإزالة الإشغالات، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشن حي العجمي، برئاسة هدى أبو كليلة، حملة مُكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية، شملت منطقة الدخيلة، وشارع إسكندرية مطروح أمام شارع الجيش، وشارع مسجد ناجي، والبيطاش الرئيسي، وشارع شهر العسل.

وأسفرت الحملة عن تحرير 53 محضرًا متنوعًا، و22 إنذارا، والتحفظ على 497 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 13 ألف جنيه.

تعليم الإسكندرية: تخصيص 39938 تابلت للصف الأول بالثانوي العام

وشهد حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مُكبرة لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات، استهدفت شارع 45 بحري، وطريق الكورنيش. 

وأسفرت الحملة عن إعدام 8 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 24 محضرًا متنوعًا، و25 إنذارا، والتحفظ على 119 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 11 ألف جنيه.

ونفذ حي شرق، برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مُكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع ألبرت الأول مع فوزي معاذ، ودوران عزبة سعد بمنطقة سموحة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 4 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 27 محضرًا متنوعًا، والتحفظ على 317 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 34 ألف جنيه.

وشن حي العامرية ثان حملة مُكبرة لمتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بمعايير السلامة والصحة المهنية وضبط الأسعار شملت منطقة الكافوري. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا، و15 إنذارا، والتحفظ على 15 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 10 آلاف جنيه.

بينما نفذ حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية للتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالأسعار وإزالة الإشغالات. 

استهدفت الحملة منطقة العامرية، وأسفرت عن تحرير 82 محضرًا متنوعًا، والتحفظ على 37 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت منطقة مينا البصل. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 56 محضرًا متنوعًا، و6 إنذارات، والتحفظ على 15 حالة إشغال متنوع.

الاسكندرية الأسواق والمنشآت التجارية ازالة الاشغالات السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية الغرامات الفورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المنشآت التجارية المنشات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

«آي صاغة»: الذهب يواصل القفز لمستويات تاريخية وعيار 21 يسجل 2920 جنيهًا

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

ترشيحاتنا

وزير التعليم: قررنا تطوير مرحلة الثانوية العامة وآليات القبول في الجامعات

الفرصة مازالت قائمة| الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية منتصف العام.. وقواعد مهمة للتقديم وامتيازات جديدة

روشتة مصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الأساسية..خبير يوضح

فقدت الإحساس والتحكم فى عضلاتها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة سيلين ديون | تفاصيل

فوكس نيوز وبلومبيرج: المقاومة مازالت قوية ومسيرات حماس تفوقت على الاحتلال

مدبولى: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

فيديو

قـ تلوا البشر والحجر.. مقطع فيديو مؤثر لرجل فلسطيني

أصحاب الأرض ما بيطلعوش منها.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية بغزة

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ