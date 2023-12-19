حزب إرادة جيل: نزول المصريين بأعداد ضخمة بانتخابات الرئاسة دليل على الديمقراطية|فيديو

قالت تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن ما حدث في انتخابات الرئاسة 2024 ونزول المصريين بأعداد ضخمة دليل على الديمقراطية وحرية الرأي التي تنعم بها الدولة، مشيرة إلى الحشود الكبيرة جاءت تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال خطواته التي بدأها منذ سنوات، وللحفاظ على الأمن والأمان.

وأضافت “مطر”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن التواجد أمام اللجان الانتخابية بكثافة كان غير مسبوق، منوهة بقناعة المواطن بحرية رأيه، وأهمية دوره ومشاركته في الانتخابات الرئاسية، موجهة التحية لكل المصريين بمختلف فئاتهم.

وأوضحت رئيس حزب إرادة جيل، أن العدد القليل من الأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي وثقافة المواطن بأهمية الإدلاء بصوته بشكل صحيح حتى لا يبطل العملية الانتخابية، مشيدًا بدور الشرطة في تأمين الناخبين وحرصهم على خروج الانتخابات بصورة تليق بمكانة ومنزلة مصر أمام العالم.

