انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن تحذيرات عالمية من عاصفة شمسية ستضرب الأرض، وعلاقتها بانقطاع الإنترنت عن العالم.

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا من وقت إلى آخر، تحذيرات من عاصفة شمسية جديدة وانقطاع خدمات التيار الكهربائي والإنترنت عن الأرض.

وفي السياق ذاته، حذر العلماء من أن الشمس حدث بها انفجار بأقوى توهج شمسي منذ 6 سنوات بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأفاد العلماء بأنه يمكن أن يؤدي الانفجار الشمسي إلى حدوث عواصف مغناطيسية أرضية وانقطاع التيار الكهربائي على الأرض، كما ستتعرض الأرض لتوهج شمسي ضخم وانبعاث كتلي إكليلي في غضون أيام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العواصف الشمسية تحدث بصورة متكررة وبكثرة، مشيرا إلى أنها لا تشكل خطراً كبيراً أو تمثل نهاية العام حسب المزاعم المروجة.

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