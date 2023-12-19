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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لويس إنريكي عن علاقته بـ مبابي: مثالية ولم تتغير

مبابي
مبابي

سخر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، من الاستفسار عن سبب فتور العلاقة بينه وكيليان مبابي نجم الفريق.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "الأمور لم تتغير، فالعلاقة بيننا مثالية، ولا أعرف لماذا يُطرح هذا السؤال علي باستمرار، أنا قريب جدا من معظم اللاعبين، وأنا قريب جدا من كيليان، فهو يمزح ويضحك دائما، وأنا أيضا أحب الضحك، وعلاقتي جيدة بكل اللاعبين".

وتحدث لويس إنريكي عن أمانيه بشأن كيليان مبابي الذي سيحتفل غدا بعيد ميلاده الـ25 فقال مدرب بي إس جي: "25 عاما، إنه صغير جدا، فهو بعمر ابني، أتمنى له مزيد من النجاح الشخصي والجماعي مع الفريق، وأتمنى أن يستمر هنا في باريس سان جيرمان، وآمل أن ننجح في ذلك، وأن نساهم في تطوير مستواه، وأنا سعيد بالتعرف عليه كشخص".

وتابع إنريكي: “تواجد لاعب مثل مبابي في الفريق فرصة ثمينة نظرا لأرقامه المثيرة للإعجاب بغض النظر عن المدرب، فهو يعتلي قمة الكرة العالمية".

قرعة الأبطال

وبشأن قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال حيث سيواجه ريال سوسيداد، صرح إنريكي عبر قناة ناديه PSG TV: "أنا سعيد بالقرعة لأنها فرصة لي للعودة إلى إسبانيا والالتقاء بأحبائي وأصدقائي، والعودة إلى الوطن دائما تسعدني كما أن سوسيداد يقع في منطقة قريبة من مسقط رأسي في خيخون".

واستدرك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لكنه تصدر مجموعته في الدور الأول ولديه مدرب رائع وفريق يضم عددا من اللاعبين المميزين، وستكون مواجهة صعبة للغاية، لا يمكن إغفال أن سوسيداد تصدر مجموعته على حساب إنتر ميلان وصيف البطولة في الموسم الماضي".

وكان الفريق الباريسي جمع 8 نقاط بالدور الأول ليحل وصيفا في المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الذي سيلاقي آيندهوفن الهولندي في دور الـ1، أما سوسيداد فقد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على إنتر ميلان.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب بين باريس وريال سوسيداد يوم 14 فبراير 2024 على ملعب حديقة الأمراء، بينما يستضيف ملعب سان سباستيان مواجهة الإياب يوم 5 مارس المقبل.

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