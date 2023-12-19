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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من نظيره التونسي للتهنئة على اعادة انتخابه رئيساً لمصر

صدى البلد



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة للرئيس على اعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لأخيه الرئيس التونسي، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

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