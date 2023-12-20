صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تضم قائمة أغلى اللاعبين في العالم في الوقت الحالي العديد أبرز نجوم الأندية الأوروبية، ويعد أرسنال و مانشستر سيتي من بين الأندية ذات الأسماء الكبيرة التي تضم بعضًا من أكثر اللاعبين قيمة في كرة القدم العالمية.

16 لاعبا

لكن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام ليس لديهم لاعب واحد في قائمة أغلى 16 لاعبا كرة قدم، ويهيمن ريال مدريد على القائمة بأربعة ممثلين، بينما يشارك في القائمة أيضًا لاعبون من برشلونة وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن وباريس سان جيرمان وإنتر ونابولي، والمفاجأة أن محمد صلاح ليس منهم.

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