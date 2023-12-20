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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

قائمة أغلي لاعبي
قائمة أغلي لاعبي العالم

تضم قائمة أغلى اللاعبين في العالم في الوقت الحالي العديد أبرز نجوم الأندية الأوروبية، ويعد أرسنال و مانشستر سيتي من بين الأندية ذات الأسماء الكبيرة التي تضم بعضًا من أكثر اللاعبين قيمة في كرة القدم العالمية.

صلاح ليس منهم.. أغلى 16 لاعبا في العالم 2023

 

16 لاعبا

لكن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام ليس لديهم لاعب واحد في قائمة أغلى 16 لاعبا كرة قدم، ويهيمن ريال مدريد على القائمة بأربعة ممثلين، بينما يشارك في القائمة أيضًا لاعبون من برشلونة وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن وباريس سان جيرمان وإنتر ونابولي، والمفاجأة أن محمد صلاح ليس منهم.

ولمعرفة المزيد حول قائمة أغلي لاعبي العالم .. تابع الفيديو جراف التالي:

أغلى اللاعبين في العالم نجوم الأندية الأوروبية أرسنال مانشستر سيتي كرة القدم العالمية

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