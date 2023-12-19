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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

شريف سليمان
شريف سليمان

انتهت الأفراح والليالي الملاح وبدأ أجراس العمل تدق شرقا وغربا .. شمالا وجنوبا، انتهي الدرس رغم أن كل المصريين كانوا علي يقين من نجاح الرئيس وتجديد الثقة حبا في هذا الرجل لأنه يحفر الصخر من أجل مصر، 6 سنوات أشغال شاقة من أجل مصر فعندما راهن الرئيس علي شعبه لم يخذلوه ابدا في المواقف، واليوم الشعب يراهن علي عبور المحنة الاقتصادية ويأمل في الخروج من عنق الزجاجة لأن المحن تصنع المنح ومصر بتاريخها ومقدراتها وقاداتها وشعبها قادرة علي تجاوز كل المشكلات وحل كل الأزمات، فعندما استشعر الشارع المصري الخطر انتفض خلف قائده واخرس الالسنة وقال كلمته للتاريخ لتظل خالدة في صفحاته الي الابد.
انتهت الانتخابات بدروسها التي لا تعد ولا تحصي وبمشاهدها التي عبرت عن الوعي وقال الصندوق كلمته وما أن أعلنت النتيجة كان اجتماع رئاسي بين الرئيس المنتخب مع منافسيه للتأكيد علي أننا جميعا نعمل من أجل مصر وأن الهدف واحد مهما كان الشخص الجالس علي عرش مصر فهو حارس للكرسي وحارس للشعب والأرض، وفرح الفرحون وبكي ولطم الخدود شياطين الأنس الباحثين عن كارثة لفرض عدم الاستقرار في مصر فنالهم الخزي والعار رغم محاولات التشكيك ولكنهم تأكدوا أن شعب مصر " مالهوش كتالوج" لا يخشي في الله لومة لائم يغضب ويحزن وينتفض وفي النهاية لا يصح الإ الصحيح وبمجرد استشعار الخطر يقف خلف رئيسه من اجل مصر والتاريخ شاهد علي عشرات الأحداث .
انتهت الانتخابات ودق ناقوس الخطر فنحن في حاجة إلي وقفة رجل واحد خلف الرئيس نعمل ليل نهار لنتجاوز المحنه ونحولها لمنحة، لابد من العمل والتحمل فالطريق مازال طويلا والحلم سيقترب فقط عندما نؤمن جميعا بأننا قادرون علي تجاوز كل ما يحدث، ننتظر بارقة أمل جديدة ومشروع قومي نلتف حوله واعلام قادر علي توحيد القضية وقادة طبيعيين في الشارع قادرون علي توصيل الفكرة وأحزاب تعمل من أجل مصر ونواب يشرعون للصالح العام وعمال يؤمنون بقضية هذا البلد كي نعبر وسنعبر.

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