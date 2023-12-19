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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيمبا يسقط الوداد المغربي بثنائية ويقربه من الخروج الإفريقي

الوداد
الوداد

تمكن سيمبا التنزاني من الفوز على ضيفه الوداد المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل إيسيمبو أونانا ثنائية سيمبا في الدقيقتين 36 و38 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة واصل الوداد المغربي سقوطه في دوري أبطال افريقيا بالهزيمة أمام سيمبا بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «بنيامين ماكابا» في العاصمة التنزانية دار السلام، وحاول الفريق البيضاوي المغربي على مدار شوط المباراة الثاني تقليص الفارق، إلا أن الدفاعات التنزانية كانت بالمرصاد.

لتنتهي المباراة بفوز سيمبا بثنائية نظيفة، ويواصل الوداد بقيادة التونسي المخضرم فوزي البنتزرتي في مباراته الأولى في الولاية الرابعة، نتائجه المتواضعة وخاصة في دوري أبطال إفريقيا.

موقف الوداد في المجموعة بعد الشقوط أمام سيمبا 


وبذلك الفوز تجمد رصيد الوداد عند النقطة 3 في مؤخرة المجموعة.

فيما رفع سيمبا رصيده إلى النقطة 5، في وصافة المجموعة.

ويلتقي بعد قليل أسيك ميموزا الإيفواري متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط صاحب المركز الثالث جوانينج جالاكسي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

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