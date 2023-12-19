إخفاق كبير.. تقرير إسرائيلي صادم يكشف فشل حكومة نتنياهو داخليا

أفاد تقرير لمراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخفقت إخفاقا كبيرا في إدارة الجبهة الداخلية منذ بدء الحرب وحتى الآن.

وقال التقرير، إن هناك مئات الآلاف من الإسىائيليين أصبحوا محتاجين وتغير وضعهم المالي بسبب فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجبهة الداخلية بعد 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب على غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات له، أن هناك تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.

وأوضح يارون أننا بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن التأثير المباشر للحرب سيستمر حتى العام المقبل لكن بوتيرة أقل.

كما أشار إلى أنه تم بناء التوقعات للاقتصاد الإسرائيلي في المرحلة القادنة بأن الحرب ستكون في معظمها على جبهة واحدة وهي قطاع غزة.