دعاء فاروق: أنا أكبر من زوجي وشخصيته عاملة زي "سي السيد"

تصدرت الإعلامية والمذيعة الدينية، دعاء فاروق، مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الحلقة التي جمعتها مع زوجها.

وفجرت دعاء فاروق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أنها تكبر زوجها في العمر بأكثر من 6 أشهر، منوهة أنها تزوجت من عماد مختار زوجها، منذ 20 عاما، وتم الزواج خلال شهرين فقط.

وتابعت دعاء فاروق: تعرفت على عماد فاروق، وعلى والدته ولاحظت أنها امرأة في غاية الطيبة والحنان، وهذا ما سرع الزواج بيننا، وكان التعارف بيننا صدفة، وتم الزواج بسرعة بفضل والدته.

وكشفت دعاء فاروق، عن خصال زوجها في المنزل قائلة (زوجي عماد مختار، يشبه في شخصيته "سي السيد" وأحيانا أتأخر عن العمل وأخبرهم بأنني أحمر الكبدة وأعد الطعام له.

من جانبه قال عماد مختار، زوج المذيعة دعاء فاروق، أنها تعرف على زوجته، من خلال أخته ووالدته، وتم إعداد لقاء يجمع بينهم، من أجل رؤية دعاء فاروق للزواج منها، وبالفعل تم التعارف وأعجب بجمالها وثقافتها، والبيت التي تربت فيه.

وتابع: دعاء أول ما شافتني أعجبت بيا، وبعد الزواج وجدت أنها ست بيت شاطرة جدا، وأنا أحب تناول الطعام من صنع يدها".