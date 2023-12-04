اليوم .. دعاء فاروق وزوجها في حوار إنساني مع عمرو الليثي

في أول ظهور لهما ببرنامج تليفزيوني تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ، في العاشرة مساء اليوم على شاشة قناة الحياة .

وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حوّل إصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها ، وأيضاً محنة المرض لدعاء فاروق والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها على هذه الأزمة الصحية.

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأة علاقة الحب وتكشف دعاء في انفراد لواحد من الناس ان حبيبها هو أصغر منها سناً، كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها ، ومن الشخصية التي تتمني استضافتها في البرنامج

كما يتحدثا خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية " روكي" ، تذاع الحلقة الإثنين في تمام العاشرة مساء.