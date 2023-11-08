دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

نشرت الإعلامية دعاء فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تتحدث فيه عن الدعوات الخاصة بمقاطع فيسبوك وإنستجرام.

وقالت دعاء فاروق خلال الفيديو: “جتلي أكتر من رسالة عن مقاطعة فيسبوك وإنستجرام، وفي كل مرة أجي أتكلم على موضوع المقاطعة، يدخلوا يقولوا طالما هتقاطعوا يبقى قطعوا الفيسبوك وإنستجرام، وجتلي الرسائل دي من ناس أعرفهم وأعلم حسن نواياهم الطيبة، وممكن يكونوا بينقلوا الكلام من حد”.

وأضافت دعاء فاروق: قعدت أفكر في معلومتين هل في لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟.. وفي معلومة تانية هل نوقف استخدام الفيسبوك وإنستجرام؟، لكن الفيسبوك هو الأداة اللي يستخدمها الأعداء لتنفيذ كل الثورات العربية سابقا.

دعاء فاروق

وعلقت الإعلامية دعاء فاروق على مسلسل “سفاح الجيزة” بطولة الفنان أحمد فهمى من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وقالت دعاء فاروق من خلال الفيديو :" مبقتش أثق فى حد وبترعب من مسلسل "سفاح الجيزة" ، وبيقولوا ده كان أكتر حد متدين وبيصلى.

وأضافت دعاء فاروق :" خانق الناس ونفسك ليه وأنت هتختمها بقتل ، ده مش تدين حقيقى ده تدين ظاهرى، والستارة اللى بيحطها عشان يخدع الناس".

يوضح أحمد فهمي أن جزءاً من حكاية العمل مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقة، غير أن الشخصيات والأحداث والتفاصيل في معظمها ذات بعد درامي ولا تعكس الواقع أو شخصياته".

ويتابع فهمي حول الدور الذي يلعبه في المسلسل: "أقدم شخصية جابر وهو المجرم السفاح، والقاتل المتسلسل المحرك للأحداث. ثمة ظروف معينة تعرّض لها جابر في طفولته أثّرت في نشأته النفسية وهو ما كان أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه، وذلك شأن معظم السفاحين والقتلة المتسلسلين".