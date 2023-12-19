محافظ الدقهلية: إنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية داخل مشروع مساكن الجلاء

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال التشطيبات النهائية بمشروع مساكن الجلاء بنطاق حي غرب المنصورة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، تمهيداً لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططة وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.

وقال مختار، إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس السيسي لأهلينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

كما أشار " المحافظ " إلى أن ما تشهده المحافظة من مشروعات سكنية حضارية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه لم يحدث من قبل.

ووجه مختار بإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية داخل المشروع ومقاعد انتظار لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها.

جدير بالذكر أن مشروع مساكن الجلاء يتم تنفيذه ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الحضارية وهو عبارة عن إنشاء وحدات سكنية، حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بـ704 وحدات سكنية و58 محل تجاري وحضانة ووحدة صحية، بالإضافة إلي إنشاء وحدات سكنية علي أرض حي شرق المنصوره وتشمل إنشاء 11 برج سكني بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إداري و22 محل تجاري.

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