مجاهد نصار ومحافظ القليوبية يتفقدان معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بشبرا الخيمة

رافق النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان صباح اليوم، الثلاثاء، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعيد عبد الله، وكيل وزارة التموين في جولة تفقدية مفاجئة على عدد من المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية ومحال المواد الغذائية ومؤسسات التعبئة بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

جاءت الجولة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، والدواجن بنسب تتراوح بين 15 و25 %، وذلك بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمستهلك بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومكافحة المخالفات التموينية بشتى صورها واشكالها ، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار والمنتجات الغذائية ، والتأكد من توافرها وصلاحيتها حرصاً على سلامة المواطنين.



واطمأن نصار والهجان وعيد ، خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، منتجات الألبان واللحوم ، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض)، وتأكدا من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.



وخلال الجولة، حرص محافظ القليوبية والنائب مجاهد نصار على تفقد المؤسسات بحي شرق شبرا الخيمة المتخصصة في تعبئة السكر، ووجه بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتوجيه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

من جانبه أكد النائب مجاهد نصار أنه يقوم حالياً بتنفيذ عدد من المعارض لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بشرق وغرب شبرا الخيمة في إطار المبادرات الرئاسية للتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة لمواجهة جشع واحتكار التجار.



جاءت الجولة التفقدية بحضور اللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين بالمحافظة، ومسؤولي إدارات التموين بمدينة شبرا الخيمة.

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