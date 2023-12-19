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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعلن تفاصيل قرعة الحج لعام - 1445هـ - 2024م

صدى البلد

تعلن لجنة الحج والعمرة عن تلقى طلبات الزميلات، والزملاء أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج، اعتبارًا من يوم الثلاثاء  (19/12/2023م) حتى السبت الموافق (23/12/2023م) نظرًا لضيق الوقت المحدد لتسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكترونى السعودى، والبرنامج على النحو التالى: مستوى اقتصادى تحسين (5نجوم): شاملة الوجبات (إفطار + عشاء) طوال فترة الرحلة.
مكة المكرمة منطقة العزيزية المشاعر المدينة المنورة  تكلفة البرنامج  

الإقامة فى فندق جراند زمزم 5 نجوم أو ما يماثله
من 1 إلى 4 ذى الحجة

إقامة فى عمائر فندقية 
من 4 إلى 14 ذى الحجة
فى عرفات ومنى
المطوف (5 نجوم)
بالإفطار+ الغذاء+ العشاء 
الإقامة فى فندق 4 أو 5 نجوم قريب من الحرم 
فى المنطقة المركزية من 14إلى 18 ذى الحجة 183000 جنيه
بتخفيض 70 ألف جنيه 
عن السعر فى ضوابط وزارة السياحة
• تقدم الطلبات بمجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول فى مبنى النقابة.
الأوراق المطلوبة:  1- أصل جواز السفر (صالح لمدة عام) + صورة الرقم القومى.    2-  سداد جدية الحجز بمبلغ (30000 جنيه).
ملحوظة: (1) السعر بدون تذكرة الطيران   (2) يُشترط عدم أداء الفريضة من قبل.   (2) الأولوية للصحفيين المسافرين بمفردهم ثم أقارب الدرجة الأولى 
(3) يُستبعد مَن يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الحج السعودية، ويتحمل كل  الرسوم الإدارية طبقًا للضوابط الواردة فى هذا الشأن.
(4) تُسدد باقى التكلفة خلال (أسبوع) على الأكثر مع استكمال باقى الأوراق المطلوبة.
(5) أى رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أو المصرية أو تغيير فى سعر العملة بالريال يتحملها الحاج. 
(6) فى حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كل الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.
           

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