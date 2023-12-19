روسيا تكشف عن الدول المعارضة لوقف إطلاق النار في غزة

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجماعا في العالم على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، ولا يعارضه سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أنه “لن يكون من قبيل المبالغة القول إن هناك إجماعا في العالم على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.. والدولة الوحيدة، إلى جانب إسرائيل، التي تعارض ذلك، وتعارض نفسها أمام المجتمع الدولي بأسره، هي الولايات المتحدة”.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن “رهائن إسرائيليون من بين ضحايا الأعمال الإسرائيلية العشوائية في قطاع غزة”.