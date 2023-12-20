عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لدفع الكسل والعجز.. هيخليك نشيط طول اليوم

صدى البلد

دعاء لدفع الكسل والعجز يعد واحدا من الادعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، لأنّ الداعي لا يتوجّه إلى ربّه بالدعاء إلّا لِعلمه اليقين بأنّ النّفع وجلب الخير وكشف الضّر بيد الله وحده، وهذا دليل على الإخلاص، والتوحيد؛ وهما من أفضل العبادات؛ فقد قال -صلّى الله عليه وسلّم-: (الدُّعاءَ هوَ العِبادَةُ، ثمَّ قرأَ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)، ويُستحَبّ للمسلم الإكثار من الدعاء؛ لأنّه في حَدّ ذاته عبادة يشعر المسلم من خلالها بلذّة الصِّلة، والتعلُّق بالله -تعالى-، والقُرب منه، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء لدفع الكسل والعجز . 

دعاء لدفع الكسل والعجز

اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. 

دعاء علمه النبي للسيدة عائشة.. ردده يرزقك الله الخير كله

دعاء للصلح بين الزوجين بسرعة .. كلمات تجعل الحياة هادئة وسعيدة

دعاء لدفع الكسل والعجز

اللهم نولني مرادي، ويسر لي أمري في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهم إني اسألك توفيقًا في طريقي، وراحة في نفسي، وتيسيرًا لأمري. فوضت أمري لمن لا ينسى من ذكره، ولا يخيب من رجاه، ولا يرد من سأله.

حسبي الله الكافي، حسبي الله المعافي، اللهم أبعد عنا الهموم والكرب، وعافنا في أنفسنا وقلوبنا، وزيّن بالإيمان أيامنا.

وعن عائشة ، رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

3 كلمات رددها لو خايف من شخص ظالم

8 كلمات تقضي عنك كل ديونك.. رددها بيقين

دعاء الكسل والعجز 

ربّي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وأغنني عن كلّ أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصّمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرّشد، ونجّني من كل ضيقٍ ونكد.

ربّنا أفرغ علينا صبرًا وتوفّنا مسلمين وألحقنا بالصّالحين وأفوّض أمري إلى الله، إنّ الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلّى الله على سيّدنا محمّد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلّم.

اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ بر، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النّار، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا هي لك رضىً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرّج عنّي ما أنا فيه وأن تكفيني شرّ الحاسدين والمعادين، وانصرني عليهم بنصرك وتأييدك يا قويّ يا معين.

اللهمّ ربّ السموات السبع وما أظلّت، وربّ الأرضين وما أقلّت، وربّ الشياطين وما أضلّت، كن لي جارًا من شرّ خلقك كلّهم جميعًا أن يفرط عليّ أحد وأن يبغي عليّ عزّ جارك، وجلّ ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلّا أنت.

اللهم احرسني بعينيك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يُضام، واكلأني في الليل وفي النهار، وارحمني بقدرتك عليّ، أنت ثقتي ورجائي يا كاشف الهم، ويا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين.

توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمدلله الذي لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيرًا.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.

يا رب لا تدع أمرًا في صدري ٳلا حللته لي، ولا حلمًا سكن في قلبي طويلًا ٳلا ويسّرته لي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين.

اللهم ما أخشاه أن يكون صعبًا هوّنه، وما أخشاه أن يكون عسيرًا يسّره، وما أخشاه أن يكون شرًا اجعل لي فيه خيرًا، ولا تجعلني أخشى سواك.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك، وطمعي برحمتك، أن ترزقني ما كان خيرًا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيّك محمّد.

يا خالقي إني وكلتك أمري، واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، والله أكبر. يا رب طهر قلبي من كل ضيق، ويسر أمري في كل طريق، ربّ إنك أعلم بما يحمله قلبي فارزقني بما تقسمه لي من خير.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه مسلم.

وعن ابن عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: قل أعوذ برب الفلق ـ وقل أعوذ برب الناس ـ هاتين السورتين. رواه النسائي وأحمد، وصححه الألباني.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر، قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: اقرأ: قل أعوذ برب الفلق ـ وقل أعوذ برب الناس ـ فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي، وصححه الألباني.

دعاء لدفع الكسل والعجز دعاء دفع الكسل والعجز دعاء الكسل والعجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

مراعاة لأعياد المسيحيين|قرار عاجل من التعليم بشأن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول

صعود تاريخي .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق

بلع لسان وقطع في الحاجب.. حرب شوارع في مباراة الزمالك وفيوتشر للشباب|شاهد

ترشيحاتنا

مؤامرة واضحة.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون العسكري وتطورات المنطقة

مباراة كانت أشبه بالبطولة.. فهد العتيبي: النادي الأهلي فاشل في استغلال الفرص|فيديو

الحمد لله على نعمة الخسارة.. تعليق ناري من تامر أمين على هزيمة الأهلي|فيديو

دعاء لدفع الكسل والعجز.. هيخليك نشيط طول اليوم

حسن مصطفى: الإجهاد وإضاعة الفرص وراء خسارة الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

فيديو صادم يوثق جرائم جديدة تضاف إلى صحيفة الاحتلال الإسرائيلي

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج زنجر | اعرف المقادير

فوائد غير متوقعة لقشر البصل

فيديو

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. شاهد

حصاد 2023|أبرزهم بابا المجال.. المسلسلات الأكثر مشاهدة لهذا العام

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ