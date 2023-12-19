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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| وفد الجهاز الفني يحضر مباراة مانشستر سيتي وأوروا

وفد الأهلي
وفد الأهلي

كلف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفدًا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوروا الياباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكلف كولر مساعديه سامي قمصان وكارلوس برينجر، ومعهم ياسين الميكاري محلل الأداء، بحضور المباراة من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وسيقوم مارسيل كولر وباقي أفراد الجهاز الفني ولاعبو الفريق بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات بفندق الإقامة، حيث سيواجه الأهلي الخاسر من الفريقين في المباراة القادمة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وكان الفريق قد خاض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة القادمة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية.

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