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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا تعاملت مع ملف سد النهضة في المفاوضات بأسلوب المراوغة.

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انتهاء المفاوضات بالفشل|إثيوبيا تخطط لسد جديد بعد النهضة


وأضاف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا طرحت حلولا غير منطقية لا ترضي الأطراف بشأن ملء سد النهضة، متابعا أنه ليس لديها أي رغبة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.


وتابع المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا خرجت عن مسار التفاوض في ملء وتشغيل السد، مستدركا بانتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.


وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الضرر من الملء الأحادي للسد يكون في حدوث جفاف ممتد ل 10 سنوات، ويسبب ضررا لأكثر من ١٥٠ مليون مواطن في مصر.

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