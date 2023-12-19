انتهاء مسار التفاوض.. الري تكشف ضرر الملء الأحادي بسد النهضة

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا تعاملت مع ملف سد النهضة في المفاوضات بأسلوب المراوغة.



وأضاف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا طرحت حلولا غير منطقية لا ترضي الأطراف بشأن ملء سد النهضة، متابعا أنه ليس لديها أي رغبة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.



وتابع المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن إثيوبيا خرجت عن مسار التفاوض في ملء وتشغيل السد، مستدركا بانتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.



وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الضرر من الملء الأحادي للسد يكون في حدوث جفاف ممتد ل 10 سنوات، ويسبب ضررا لأكثر من ١٥٠ مليون مواطن في مصر.