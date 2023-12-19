مفاجأة مدوية | عرض احتراف لـ نجم الأهلي

كشف تقرير لصحفية سعودية اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي ضمك السعودي في ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وصرحت صحيفة اليوم السعودية أن نادي ضمك وضع محمد الشناوي ضمن اهتماماته، وبدأ مفاوضاته بالفعل مع الشناوي لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وكشفت الصحيفة السعودية أن الشناوي وضع الأمر بالكامل في ملف انتقاله إلى ضمك في يد مجلس إدارة النادي الأهلي، لحسم الموافقة على رحيله من عدمه.

ووضع نادي ضمك رغبته الشديدة في التعاقد مع حارس مرمى الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد المستوى الذي ظهر به الشناوي خلال الفترة الأخيرة.